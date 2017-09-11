稲垣&草なぎ&香取が退所
2016年末で解散したSMAPの元メンバー・香取慎吾、稲垣吾郎、草なぎ剛の3人が、ジャニーズ事務所との契約を期間満了となる9月8日をもって終了することがわかった。
2019年7月31日
2019年7月24日
2019年2月18日
2017年9月29日
2017年9月26日
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香取慎吾・稲垣吾郎・草なぎ剛 Twitterのフォロワー数がとんでもないことに
まだ投稿0にもかかわらず、莫大な数のフォロワーを獲得している
Pouch
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香取慎吾ら元SMAPの3人が再始動 新サイトにあった4カ月前の布石
ドメインを取得した日は5月31日で、4カ月前から準備を進めていたと判明
女性自身
2017年9月25日
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タモリが元SMAP香取慎吾らの再出発に言及「連絡があれば伝えます」
再出発を切った3人について聞かれ「連絡があれば伝えますので」とコメント
デイリースポーツ
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稲垣吾郎と草なぎ剛と香取慎吾のTwitter 無言もフォロワーが激増
まだ投稿はないが、香取のフォロワー数は早くも20万人を突破しそう
日刊スポーツ
2017年9月22日
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香取慎吾ら3人が所属する「CULEN」検索結果に気になる名前
22日に開設した「新しい地図」の会員規約にある「株式会社CULEN」の記載
J-CASTニュース
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元SMAP3人の新サイト 新聞広告で告知は「3氏のたっての希望」
依頼された弁護士は、公式サイトを新聞広告で告知した経緯を説明
デイリースポーツ
2017年9月20日
2017年9月18日
2017年9月15日
2017年9月14日
2017年9月13日
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元SMAPの稲垣吾郎 ラジオでジャニーズ事務所の退所に触れる
ファンの声援に感謝するとともに「今後も芸能活動を続けていきたい」と稲垣
オリコンニュース
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爆笑問題 事務所を退所した翌日の香取慎吾の様子を明かす
テレビ局での収録を終え、太田光と田中裕二が香取の楽屋を訪れたという
日刊スポーツ
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元SMAPの3人の写真がネット上で解禁に 9日以降のものに限定
ただし、9日以降のものに限定するとされている
デイリースポーツ