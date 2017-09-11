稲垣&草なぎ&香取が退所

2016年末で解散したSMAPの元メンバー・香取慎吾、稲垣吾郎、草なぎ剛の3人が、ジャニーズ事務所との契約を期間満了となる9月8日をもって終了することがわかった。

2019年7月31日

2019年7月24日

2019年2月18日

2017年9月29日

2017年9月26日

2017年9月25日

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2017年9月20日

2017年9月18日

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2017年9月12日

2017年9月11日