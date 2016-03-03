『毒島ゆり子のせきらら日記』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
TBSの伊佐野英樹編成局長は31日、「ドラマですからフィクション」と答えた
デイリースポーツ
打ち上げで前田敦子から「最初は静かな人だと思ってました」と言われたそう
ナリナリドットコム
プライベートの時間を学ぶために費やす楽しさに気づけたと綴っている
モデルプレス
渋谷スクランブル交差点前のTSUTAYAを訪問し、客から歓声があがった
オリコンニュース
主人公の恋の相手に、「そうくる！？」とネットに衝撃が走った
「演技良すぎてすごい」「これは神回！」と圧倒される視聴者も相次いだ
シャワーシーンなどの大胆演技を披露し、ファンに支持されているという
日刊ゲンダイDIGITAL
主人公の毒島ゆり子と小津翔太の間に事件が発生し、急展開を巻き起こした
クランクイン！
濃厚なラブシーンが多々あり、Twitterでは「刺激的で惹かれる」などと好評
8時間の宴で、店から出てきたのは午前4時過ぎだったという
週刊女性PRIME
前田は、常に複数の男と関係を持つ「超恋愛体質」の肉食系な主人公を演じる
前田敦子が演じる主人公は、毎回、交際相手とのキスシーンがある予定
スポニチアネックス
前田敦子と新井浩文によるラブシーンを、監督が演技指導しているもの
4月期は、不倫ドラマが目白押しで前田の女優としての真価が問われると筆者
劇中では二股恋愛や不倫など、ドロドロエンターテインメントを展開する