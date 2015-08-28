錦織圭の2015全米オープン
『錦織圭の2015全米オープン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年9月7日
2015年9月2日
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松岡修造、錦織圭の初戦敗退を慮る「ショックは長引くかも…」
初戦敗退の重さは計り知れず、ショックは長引くかもしれないと松岡
スポニチアネックス
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錦織圭 会見で目を充血させ登場「強くなって帰ってきたい」
記者会見では目を充血させて「来年は強くなって帰ってきたい」とコメント
スポニチアネックス
2015年9月1日
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錦織圭の全米オープン初戦敗退 松岡修造「圭は悪くない」
錦織の試合について、「圭のテニスは悪くなかった」と松岡
スポニチアネックス
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杉山愛氏が錦織圭の敗戦に指摘 マッチポイントからの逆転「らしくない」
マッチポイントからの逆転について、「らしさが見られなかった」と杉山氏
スポニチアネックス
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松岡修造 錦織圭の初戦敗退にショックを隠せず「帰りたい」
解説を担当した中継の最後に「日本に帰りたいです」と力なくコメント
スポニチアネックス
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錦織圭が全米オープンでまさかの初戦敗退 世界41位に屈する
世界ランク4位の錦織圭は、41位のブノワ・ペアにセットカウント2−3で敗退
スポニチアネックス