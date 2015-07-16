『錦織圭の熱愛報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
観月あことの交際に錦織の両親が拒否反応を示していると関係者が話している
女性自身
交際中の観月あこと錦織の両親がうまくいっていないという噂があったという
日刊ゲンダイDIGITAL
「錦織選手のご両親は、観月との交際を快く思っていないようです」と関係者
結婚については「本人同士が決めることなので、何もわかりません」と答えた
錦織と交際中の観月あこは、「ファミリーボックス」で応援していた
関係者によると「2人とも将来については意識している」という
トークコーナーには登場せず、錦織圭との交際報道には触れなかった
デイリースポーツ
観月はUVERworldのTAKUYA∞を介して、錦織圭と知り合ったと報じられていた
「UVERworldのTAKUYA∞の紹介で2人はつきあったそう」とTAKUYA∞の知人
NEWSポストセブン
「さりげない気遣いができるうえに、とにかく甘え上手なんです」と関係者
週刊女性PRIME
観月は2013年にKis-My-Ft2の玉森裕太の自宅に通っていたと伝えられている
婚約者の友人が「交際が続いているのは確かだと思う」と報道を否定した
ネットでは「結婚間近とか言ってた子は別れちゃったの？」といった困惑も
J-CASTニュース
記事によると、2人は御殿場アウトレットで仲睦まじい姿を見せていたという
スポーツ報知