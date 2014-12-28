エアアジア機墜落事故
『エアアジア機墜落事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年3月18日
2015年1月13日
2015年1月8日
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エアアジア機の墜落事故 尾翼を含む機体後部が発見される
機体の主要部分が確認されたのは、初めてだという
読売新聞オンライン
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エアアジア機に搭乗した筆者 遅延が当たり前のLCCにクタクタ
出発便が遅延し、乗り継ぎ予定の便に間に合わず翌日まで待たされた
日刊SPA!
2015年1月5日
2015年1月3日
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エアアジア機墜落事故 乗務員が1週間前に残したSNSの言葉が感動を呼ぶ
「アイ・ラブ・ユー。高度3万8000フィートより」という手書きのメモの画像
Record China
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墜落したエアアジア機 日曜日に飛行する許可を得ずに運行
月曜、火曜、木曜、土曜の許可は得ていたが、日曜日の許可は得ていなかった
読売新聞オンライン
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墜落したエアアジア機 不時着に成功した後に高波にのまれた?
不時着後に高波にのみ込まれて海底に沈んだ可能性を、一部関係者が指摘
Record China
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墜落したエアアジア機 消息を絶つ直前に「信じられない急上昇」
航空レーダーの分析で、「信じられない急上昇」(消息筋)をしていたという
読売新聞オンライン
2015年1月1日
2014年12月31日
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不明のエアアジア機、海底で見つかる
すでに見つかった残骸と同様、消息不明のエアアジア機とみられている
読売新聞オンライン
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インドネシアの州知事がエアアジア機事故に不謹慎発言 各界から非難集中
取材に、問題の海域はこれまでにも不可解な現象が多発していたと指摘
Record China
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エアアジア機の消息不明を予言していた中国人ユーザーが話題
中国のネットに事故13日前、エアアジアに近づくなと書き込んでいた人物
Record China
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カリマンタン島沖で見つかった物体がエア・アジア機の一部と確認
インドネシア当局は、カリマンタン島沖で発見された物体が機体の一部と確認
日テレNEWS NNN
2014年12月29日
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エアアジア 別の国内便でも「技術的問題」で引き返し
同航空機はマレーシアのペナン発ランカウイ行きで、空港に引き返している
Record China
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シンガポール行きのエア・アジア8501便 悪天候で墜落した可能性
悪天候のために墜落した可能性が浮上している
読売新聞オンライン