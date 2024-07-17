女優・作家の紗倉まな（31歳）が、7月16日に放送されたトーク番組「イワクラと吉住の番組」（テレビ朝日系）に出演。家にさすまたがある理由について語った。数字を通して赤裸々トークが行われる番組の人気企画「女の数々のギモン」に、大島麻衣、紗倉まな、納言・薄幸がゲストとして登場。「LINEでブロックしている人数」の話題となり、紗倉は「5人。全員元カレなんですけど」と話す。紗倉は元カレの1人が暴力的な人だったため、