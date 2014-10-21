山下智久の書類送検&密会報道

山下智久が器物損壊容疑で書類送検され、直後に元堀越高校の同級生でハーフモデルの大森美知を「お持ち帰り」したと報じられた。

2015年5月22日

2014年10月28日

2014年10月24日

2014年10月23日

2014年10月22日

2014年10月21日