山下智久の書類送検&密会報道
山下智久が器物損壊容疑で書類送検され、直後に元堀越高校の同級生でハーフモデルの大森美知を「お持ち帰り」したと報じられた。
2015年5月22日
2014年10月28日
2014年10月24日
2014年10月23日
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村本大輔が山下智久の書類送検に言及「被害女性はクズ」
「勝手に動画を撮ってきたクズカップルをまず謝罪させたい」などと投稿
トピックニュース
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山下智久の書類送検は「ジャニーズ帝国崩壊の序曲」
研修生も含めると300人以上の大所帯で、管理しきれないと記者は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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山下智久だけが「書類送検」 錦戸亮を守りたかった事務所の思惑
現場には錦戸亮と赤西仁もいたが、「歌手仲間」や「知人」として報じられた
東スポWEB
2014年10月22日
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山下智久が舞台あいさつで生謝罪 仮装イベントは中止に
器物損壊の疑いで21日に書類送検されたことについて、生謝罪した
デイリースポーツ
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山下智久が騒動について釈明「ご心配をおかけしたことお詫びいたします」
冒頭で「ご迷惑、ご心配をおかけしたこと、お詫びいたします」と謝罪した
スポニチアネックス
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山下智久 書類送検の直前に同級生モデルを「お持ち帰り」か
ハワイ出身のアメリカ人と日本人のハーフで、堀越高校時代の同級生だ
文春オンライン
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山下智久は器物損壊ではなく「窃盗、強盗が適当」と法律のプロ
「器物損壊ではなく窃盗、強盗が適当」と法律の専門家が厳しい目を向ける
東スポWEB
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山下智久の書類送検 「イケメンなら許すのか」と厳しい声も
一緒にいたとされる他の歌手の名前が出ず「イケメンなら許すのか」と皮肉
ミュージックヴォイス
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山下智久、器物損壊容疑で書類送検 22日のイベントで釈明
山下は22日夜に、主演する映画のPRイベントに登壇する予定
スポーツ報知