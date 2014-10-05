ビッグダディの自宅全焼
5日午前5時40分ごろ、整骨院「ほねつぎ盛岡屋」を経営するビッグダディこと林下清志（49）の自宅兼店舗から出火、木造2階の住宅一棟約110平方メートルが全焼した。
2015年1月5日
2014年11月4日
2014年10月15日
2014年10月14日
2014年10月9日
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ビッグダディが火事&離婚の真相を激白「俺は煙を吸って死にかけた」
火事については放火ではなく、電線がショートして漏電しただけだと回答
日刊SPA!
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ビッグダディこと林下清志が火事で全財産失う 1週間のみ同居の離婚も判明
火事の前日に貯金を全部下ろしており、全財産である40万円が焼失したという
デイリースポーツ
2014年10月8日
2014年10月7日
2014年10月6日
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自宅全焼のビッグダディに「保険金目当て」とネットで心ない書き込み
書き込みは、「火災保険狙いか」など名誉毀損になりかねない内容だ
J-CASTニュース
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ビッグダディ自宅全焼で 関係者が「下手したら死んでいた」と衝撃証言
出火時、ダディは熟睡していたようで「下手したら死んでいた」と関係者
東スポWEB
2014年10月5日
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ビッグダディがブログで火災原因を説明「壁の中の電線の破損」
関係機関から、「壁の中の電線の破損が原因ではないか」といわれたという
オリコンニュース
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ビッグダディ宅が全焼 電気系統が出火原因となった可能生も
電気系統が原因となった可能性もあるとみて、警察と消防が調べている
日テレNEWS NNN