ビートたけしの離婚報道
ビートたけしに49歳の愛人が存在し、周囲に妻との離婚をほのめかす発言をしていることを「週刊文春」が報じた。
2019年7月8日
2019年6月22日
2019年6月21日
2019年6月20日
2019年6月19日
2019年6月18日
2019年6月15日
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ビートたけしが離婚報道に言及 「お金も取られた情けない」
「身も心もスッキリ。お金も取られたぁ」「情けない」などとコメント
日刊スポーツ
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再婚について聞かれたビートたけし「ない」と即答も「するかも」
「ないよ！」と即答し、「再婚したってしょうがねえもん」と続けたたけし
デイリースポーツ
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幹子さんと離婚のビートたけし ボケを披露し「バレちゃったんだよ」
安住紳一郎アナの「心中お察しします」との言葉に「バレちゃった」とボヤキ
オリコンニュース
2019年6月14日
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ビートたけし離婚による財産分与 水道橋博士「ありえない金額でない」
200億円もの財産を元妻に渡したとの一部報道に、「分からないです」と苦笑
日刊スポーツ
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ビートたけしの元妻が協議離婚を報告「温かく見守っていただけましたら」
協議離婚成立を報告し「温かく見守っていただけましたら幸いです」と綴った
デイリースポーツ
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ビートたけしがガダルカナル・タカに相談「老後の2千万円どうしよう」
慰謝料などが100億円以上とされるたけしが、今後について相談してきたそう
スポーツ報知
2019年6月12日
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ビートたけしの離婚 関係者が「成立したのは5月ではない」と報道の一部否定
関係者が「離婚したのは事実」と認めている
スポーツ報知
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ビートたけしの離婚にガダルカナル・タカが戸惑う「ネタだと」
「よく番組で『もう早く別れて〜』って言ってました」と振り返ったタカ
日刊スポーツ
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ビートたけしが離婚 数百億円といわれた財産はすべて元妻に
たけしは最初から元妻の要望をのむつもりで、モメた訳ではないと知人
NEWSポストセブン