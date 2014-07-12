ビートたけしの離婚報道

ビートたけしに49歳の愛人が存在し、周囲に妻との離婚をほのめかす発言をしていることを「週刊文春」が報じた。

2019年7月8日

2019年6月22日

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2014年7月16日

2014年7月14日

2014年7月12日