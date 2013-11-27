田名部生来
『田名部生来』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年4月8日
2016年10月10日
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AKB48じゃんけん大会 田名部生来の優勝に渡辺麻友が号泣
3期生で同期の渡辺麻友と柏木由紀も壇上に上がると、涙ながらに祝福
オリコンニュース
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AKB48グループの「第7回じゃんけん大会」 7代目女王は田名部生来
AKB48の田名部生来が優勝し「きょうのお酒は絶対おいしいです」と涙
スポニチアネックス
2016年4月24日
2014年11月27日
2014年6月21日
2014年6月15日
2014年6月12日
2014年6月9日
2014年6月8日
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一番の衝撃…AKB総選挙の裏MVP
71位に入ったAKB48田名部生来で、本人も驚きのランクインだった
東スポWEB
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放送事故…AKB田名部が自虐ネタ
名前を呼ばれた時のリアクションがひどく、メンバーから笑われたという
デイリースポーツ
2014年6月7日
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AKB田名部、結果71位に土下座
71位で初のランク入りを果たし、ファンとの公約だった土下座を披露した
東スポWEB
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AKB新設グループ センターが決定
新設する「アップカミングガールズ」のセンターに、永尾まりやが選ばれた
オリコンニュース