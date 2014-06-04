栃木の小1女児殺害事件

2005年、栃木県旧今市市の小学1年・吉田有希ちゃんが下校中に連れ去られ、茨城県内で遺体が発見された事件

2018年8月3日

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2016年5月26日

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2016年3月11日

2016年3月8日

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2014年6月22日

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2014年6月5日

2014年6月4日