栃木の小1女児殺害事件
2005年、栃木県旧今市市の小学1年・吉田有希ちゃんが下校中に連れ去られ、茨城県内で遺体が発見された事件
2018年8月3日
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栃木県の女児殺害事件は即日上告 弁護団は「珍妙な判決」と切り捨て
被告人は第二審で無期懲役を言い渡されたが、弁護人が最高裁に即日上告
弁護士ドットコム
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栃木の小1女児殺害事件での控訴審判決 二審も無期懲役との判決
東京高裁は無期懲役とした一審の判決を破棄した上で、無期懲役を言い渡した
ライブドアニュース速報
2018年2月5日
2016年5月26日
2016年3月18日
2016年3月11日
2016年3月8日
2016年3月2日
2016年2月29日
2014年6月22日
2014年6月16日
2014年6月15日
2014年6月6日
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女の子を物色していた…小1殺害
逮捕された男が「数日前から女の子を物色していた」という趣旨の供述している
日テレNEWS NNN
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小1殺害 車にランドセル4個の謎
逮捕された男の車には、ランドセルが女児のものを含め4個あったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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栃木小1殺害 台湾から非難の声
逮捕された男は台湾出身で、台湾のネット上では、猛烈な非難の声があがっている
サーチナ
2014年6月5日
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有希ちゃん両親手記「悔しくて」
5日午後、有希ちゃんの両親が手記を公表した
日テレNEWS NNN
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小1殺害 住民が見た容疑者の奇行
3日に殺人容疑で逮捕された容疑者の奇行が、近所で目撃されていた
東スポWEB
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小1殺害 「卒業校の女児狙った」
容疑者が「自分が卒業した小学校の女児を狙った」と供述しているという
日テレNEWS NNN