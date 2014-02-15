フィギュア男子、羽生結弦が金

ソチ五輪フィギュアスケート・男子シングルは2月14日、フリープログラムが行われ、羽生結弦(19)が金メダルを獲得した。フィギュアスケートでの日本人の金メダルはトリノ五輪の荒川静香に続く2人目で、男子としては初めて。

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