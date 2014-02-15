フィギュア男子、羽生結弦が金
ソチ五輪フィギュアスケート・男子シングルは2月14日、フリープログラムが行われ、羽生結弦(19)が金メダルを獲得した。フィギュアスケートでの日本人の金メダルはトリノ五輪の荒川静香に続く2人目で、男子としては初めて。
2014年2月28日
2014年2月27日
2014年2月22日
2014年2月21日
2014年2月18日
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羽生に胸キュン 写真集で争奪戦?
Twitterには、羽生に心を奪われた女性達の投稿が数多く寄せられる
東スポWEB
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金獲得で多忙に…羽生がダウン
体調不良のため、羽生はアルメニアでの調整を取りやめ、休養するそう
スポニチアネックス
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羽生の金、陰に「夢を捨てた姉」
二人でスケートをしていたが、経済的な問題もあり姉が夢を諦めたそう
女性自身
2014年2月17日
2014年2月16日
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羽生の素顔 プーさん好き早大生
「あの顔を見ると安心する」との理由でプーさんのぬいぐるみが大好き
日刊ゲンダイDIGITAL
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羽生 幼稚園で見せた大器の片鱗
スケートを始めたのは4歳の時で、過去にはスランプに陥ったことも
スポニチアネックス
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羽生がSP前に聴いたBUMPも祝福
バンプも羽生の金メダルに対し「おめでとうございます!」と祝福を寄せた
スポニチアネックス
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プルシェンコ 羽生コーチに就く?
来季以降、羽生のコーチに就く可能性があるという
スポニチアネックス