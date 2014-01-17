『TSV1860ミュンヘン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ミュンヘンサポーターの2人はバイエルンのTシャツを引き裂くなど暴行
SOCCER KING
大迫について「ケルンにとってトップのタレント」と伝えている
1860ミュンヘンの大迫に対し「先制点のゴールはお見事」などと高く評価
アウクスブルク戦にフル出場した細貝萌が、高評価だった
フル出場の大迫に対しドイツ紙は、辛口な採点をした
相手GKの好守もあり、3戦連続ゴールはならなかったがフル出場を果たす
大迫はシーズン終盤への意気込みを話した
5日のニュージーランド戦に先発した大迫だったが、中1日のこの試合にも先発
同紙は移籍先の候補として、ドルトムントを挙げている
大迫はゴールを決めた前節のデビュー戦に続き2試合連続でフル出場
今冬に鹿島から移籍した大迫は、初めての公式戦で先発出場した
早くも先発の座を確保し、「瞬く間に不可欠な存在となった」と絶賛
スポニチアネックス
大迫勇也は先発出場したが、前半終了時に無得点のまま11人全員が交代
監督が実戦デビューを果たした大迫のプレーを振り返っている