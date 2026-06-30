令和のグラビアクイーン・沢口愛華が、6月30日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。【写真】沢口愛華の垂涎ショットも話題！巻頭では…天野ちよが魅了発売中の最新デジタル写真集より、切ない表情やしなやかなボディラインが印象的な垂涎カットを公開している。日に日に大人の色香を増す沢口から目が離せない。同誌には天野ちよ、緑川春菜、石橋てるみ、新田妃奈、安藤笑、兵頭美波らも登場した。