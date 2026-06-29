夏にぴったり！「レモン牛乳」との共同企画、ミッキーとミニー、チップ＆デール、ペリーをモチーフにした爽やかなレモン風味のお菓子をディズニーストアで6月30日（火）より順次発売（一部商品は、ディズニーストア店舗でのみ販売）される。＞＞＞レモン牛乳と共同企画のお菓子をチェック！（写真23点）ディズニーストアから、栃木県のご当地土産として長年愛され続けているドリンクレモン牛乳こと ”関東・栃木レモン” との共同