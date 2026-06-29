スマホを持たせた途端、息子が様々なトークグループに招待された。【中学生のSNS事情を読む】ある生徒の母親のアカウントを特定し、晒している！「ラストにゾッ」7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働くヨカ(＠yoka9003) さんは、長男が2023年秋にスマホデビューした際に目の当たりにした出来事を漫画化した。中学生のSNSで実際に起きた出来事を通して、子どもだけでなく大人のネットリテラシーについても考えさせられる