ある母親のSNSが子どもたちに晒されていた!?中学生の息子の「なんか大変なことになってる…」で発覚した事態に保護者も衝撃【作者に聞く】
【中学生のSNS事情を読む】ある生徒の母親のアカウントを特定し、晒している！「ラストにゾッ」
7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働くヨカ(＠yoka9003) さんは、長男が2023年秋にスマホデビューした際に目の当たりにした出来事を漫画化した。中学生のSNSで実際に起きた出来事を通して、子どもだけでなく大人のネットリテラシーについても考えさせられる内容となっている。
■中学生のSNSグループで起きた異変
作品の冒頭でヨカさんは、「これは中学生になった長男がスマホデビューし、中学生のSNS事情を目撃した大人(保護者)の感想です。すべての子どもたちが作中のようなことに当てはまるわけではありません」と前置きし、あくまで一例であることを伝えている。
スマホを手にした長男は、さまざまなグループへ招待され、その中でも同じ中学校1年生が集まる大規模なグループに参加した。当初は「みんなと仲良くなるため」に作られた場だったが、やがて空気が変わる。「なんかさ、大変なことになってるような…」。そう言って長男が見せた画面には、ある保護者のSNSアカウントを特定し、話題にする投稿が並んでいた。さらに、SNS上の誹謗中傷を思わせるようなやり取りまで始まっていたのである。
■家庭で話し合っておきたいこと
今回のエピソードについてヨカさんは、「SNSのグループでのやり取りで子どもが不安に思ったとき、『もしこんなことがあったときにどうするのか？』をあらかじめ各ご家庭で話し合っておくと、目撃したときに冷静な判断ができるのではないかと思い投稿しました」と制作の理由を語る。
長男には以前から「憶測でものを言うのはよくない」と伝えていたため、今回もその大切さをあらためて話したという。一方で、「それは子どもだけでなく、大人も実践しないといけないことです。子どもにどうこう言う前に、大人がネットマナーを守っているところを見せないといけないと思います」と話し、大人が手本になる必要性を強調した。
■親のSNS利用を見直すきっかけに
ヨカさんは、子どもが親のSNSを見る時代だからこそ、「子どものプライバシーは子どものもの」と考えているという。SNSに思いを書くこと自体は否定しないものの、「『お母さん(お父さん)は自分のこと、こんな風に見ていたんだ…』と失望させないようにしないといけないと思います」と話す。
さらに、子どもたちは学校でSNSトラブルについて繰り返し学ぶ機会があり、「なんなら大人より詳しいです」と説明。そのうえで、大人が顔写真や現在地、子どもの情報を気軽に公開している現状について疑問を投げかけ、「子どもには禁止と言っておいて、大人は自分たちを晒す権利があるの？って理不尽に思われても仕方ありません」と警鐘を鳴らした。
■「日常を見せても隙を見せない」
ヨカさんは自身のSNS利用について、「日常を見せても隙を見せない」を信条にしているという。前職で知的財産や肖像権などを厳しく扱う環境にいた経験から、個人情報には細心の注意を払っているそうだ。
子どもの写真や情報を投稿するかどうかは、その都度親子で話し合うことが大切だと考えており、「小学生のころは『どんどん載せて』と言っていても、思春期になったら『恥ずかしいからやめて』に変わる可能性があります」と説明。「親がイキイキとSNSをしていたら、なかなか嫌だと言い出せなくなる子もいるので、注意が必要です」と呼び掛けた。
本作は実話をベースにしながらも、個人情報保護のため内容を調整して制作したという。読者からは「お母さんのSNSが子どもたちのネタになっていることにゾッとした」「考えさせられた」「終わり方がリアルで怖い」など、多くの反響が寄せられている。子どもにスマホを持たせる家庭だけでなく、SNSを利用するすべての人に読んでほしい作品である。
■取材協力：ヨカ(@yoka9003)
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