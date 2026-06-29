ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、6月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。高知県黒潮町の1本釣り「日もどり」カツオ藁焼きたたき、山形県尾花沢市のスイカ、奈良県奈良市の奥大和の銘水（月ヶ瀬の水）、秋田県横手市の稲庭うどん、宮崎県川南町の若鶏もも切身、北海道紋別市のオホーツク海産ホタテ、山梨県笛吹市のシャインマスカットなどを提供する。いずれも数量限定で