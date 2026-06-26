サッカー「ＦＩＦＡワールドカップ」日本代表の第３戦。広島からも熱い声援が送られた一方、審判が使う「あるもの」に注目が集まりました。 広島バルト１１で行われたパブリックビューイングには約１７０人が集まりました。 「きょうは元々休みです。正々堂々応援できます」「絶対勝ってほしいよね。１位でも２位でも日本頑張れ！応援してます」 試合が動いたのは後半１１分。」前田大然がゴール！