人気キャラクターポケモンとコラボしたスポットが、能登に続々と誕生しています。まもなく迎える夏休みシーズンに向け、能登の観光誘客を後押しします。震災からの復興支援として、ポケモン・ウィズ・ユー財団と包括協定を結んでいる石川県。観光誘客のため、能登の各地ですでにポケモンとのコラボが進められていますが、25日から新たに3か所の道の駅にポケモンデジタルフォトスポットが整備されました。また、