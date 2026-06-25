《ライブハウス武道館へようこそ！》【写真】匂わせでも胸熱…！突如として掲載されたBOOWYの新聞広告6月25日、冒頭のように綴り、群馬県の地方新聞の全面に大きな広告が打たれた。この広告がSNS上で拡散され、話題となっているが、それもそのはず、1980年代の日本ロック界を席巻した“伝説バンド”の復活を匂わせるような内容だったのだ。伝説バンドBOOWYの“胸熱広告”「1981年に結成され、わずか7年後の1988年4月に行われた東