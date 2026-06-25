２４日から降り続いた雨により、ＪＲ呉線の一部区間で終日運転をとりやめるなど大きな影響が出ています。 ２４時間の降水量で呉市倉橋で１３９ｍｍ、広島市中区でも１１９ｍｍとなるなど県内の広い範囲で１００ｍｍを超えていて、呉市と竹原市にはレベル３大雨警報が発表されています。 ＪＲ呉線では三原駅と広駅の間などで終日の運転をとりやめているほか、倒木により山陽本線の一部区間でも運転を見合わせています。 三原