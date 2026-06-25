春の恒例イベント『土佐の「おきゃく」』の2026年の経済効果は、38億4000万円で、3年連続で過去最高を更新しました。『土佐の「おきゃく」』は、高知市の中心街を宴会場に見立てた春の恒例イベントで2026年は3月7日から9日間行われました。四銀地域経済研究所によりますと、2026年の来場者は10万425人、経済効果は約38億4000万円で、来場者・経済効果ともに3年連続で過去最高を更新しました。来場者は前の年と比べて、30パー