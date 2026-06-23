サッカーJ3、カマタマーレ讃岐の新加入選手発表会見が行われました。大嶽監督も、8月開幕の新シーズンへの意気込みを語りました。 【写真を見る】J3カマタマーレ讃岐が新加入選手を発表「これから全員で戦っていきたい」【香川】 （カマタマーレ讃岐大嶽直人監督）「これから全員で戦っていきたいと思います」 会見には新加入の選手6人が顔を揃えました。 FWの米澤令衣選手は、鹿児島で大嶽