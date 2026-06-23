AmazonがKindle Scribeシリーズのラインアップを刷新、新モデルとして、カラー表示に対応したKindle Scribe Colorsoft、モノクロ表示のKindle Scribe、さらにそのフロントライト非搭載モデルなどを一気に発売した。Kindleは、読書のための電子書籍のリーディングデバイスとしてだけではなく、ペンに対応し、手書きメモの作成や書籍への書き込みなどを想定した複合端末だ。AmazonがKindle Scribeシリーズのラインアップを刷新した。