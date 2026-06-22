ハッカー集団が2026年6月19日から20日にかけての夜間にブラジルの国家緊急警報システムに侵入し、少なくとも7都市の住民に対して「エイリアンによる攻撃が差し迫っている」という偽の警報を送信した事件が発生しました。システムが午前1時30分に停止されるまで、広範囲にわたる地域でスマートフォンから緊急警報音が鳴る混乱を引き起こしています。ETs? Susto com alerta extremo da Defesa Civil Nacional vira meme | G1https://