国分グループ本社と子育て支援スタートアップ企業のネッスー（本社・東京都世田谷区、木戸優起代表）は「未利用食品の活用推進コンソーシアム」を設立した。食品卸やメーカーが連携し、流通段階で発生する販売期限切れ食品など未利用の食品を、こども食堂等の支援団体や経済的支援を必要とする世帯に届ける。寄贈や単発的な取り組みではなく、既存の商流・物流を活用したソーシャル・プライシングによる有償提供により、自走可