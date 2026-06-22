一日中、革靴で街を歩き回った日の夜、家に帰って靴を脱いだ瞬間のあの解放感たるや。編集という職業柄そこまで機会は多くないけどきちんとした場ではやっぱり革靴。夕方になると足先がジンジンしてくるし革靴のなかで指が縮こまってるのがよく分かる。幅広・甲高だと革靴選びはなおさら難しくて…。見た目はちゃんとしてるのに足先はラクな革靴って、どこかにないものですかね？そんな都合のいい願いに、ちょっと意外な答えを出し