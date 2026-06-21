▲『言魂−10カラットの呟きと共に―』より。撮影：NAITO5月29日に、人生初のソロ写真集＆カレンダー『言魂−10カラットの呟きと共に―』（ワニブックス）を出版した錦織一清（61）。伝説のアイドルグループ「少年隊」のリーダーとして華々しいデビューを飾り、俳優、演出家として、エンターテインメントの最前線を走り続けてきた彼が、写真集に込めた思い、多忙だった還暦イヤーを振り返った。【動画】胃カメラ検査で異常あり！？