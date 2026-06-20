暑い季節にぴったりのトロピカルスイーツが、ホテルニューオータニ（東京）のオールデイダイニング「SATSUKI」に登場♡2026年8月31日（月）まで楽しめる『パイナップルかき氷？』は、完熟パイナップルを贅沢に使用した見た目も華やかな一品です。さらに、爽やかな味わいの限定ドリンクもラインナップ。ホテルならではの上質な夏のひとときを楽しめる注目メニューをご紹介します。 まるで本物