滋賀発ロックバンド・Arakezuriの新曲「ダイヤモンド」が、7月5日（日）よりびわ湖放送で放送される「高校野球ハイライト」の番組テーマソングに決定した。まっすぐな想いと疾走感あふれるサウンドに乗せて、夢に向かってひたむきに努力を重ねる高校球児たち、そして自身の夢に向かって走り続けるすべての人へ向けた応援歌となっているとのこと。同楽曲は番組放送開始日と同日の7月5日（日）に配信リリースされる。＜リリース情報