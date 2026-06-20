新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、９人組女性アイドルグループ「iLiFE!」による新体制初のZeppツアー『TRAVELiFE! 2026』のファイナル公演を６月30日（火）17時30分より「ABEMA PPV」にて独占生配信することを決定。また、本配信の視聴チケットを６月19日（金）より販売開始した。 “私(i)と貴方(!)で作るアイドル(i)ライフ(LiFE)”をキャッチコピーに活動するiLiFE!は、メンバーとファンが一体となって作り上げる熱量あ