1.猫の身体言語を読もうとしているか 本当に猫を愛している人は、耳の向き、しっぽの動き、目線、姿勢などをよく見ています。ただ「かわいい」と触りにいくのではなく、「今は触って大丈夫かな」「少し嫌がっていないかな」と、まず猫の気持ちを確かめようとするのが特徴です。 猫が逃げたり、体をそらしたりしたときに無理に追わず、すっと距離を取れる人は、猫にとって安心できる存在になりやすいです。 2.猫