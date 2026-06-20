1.猫の身体言語を読もうとしているか

本当に猫を愛している人は、耳の向き、しっぽの動き、目線、姿勢などをよく見ています。ただ「かわいい」と触りにいくのではなく、「今は触って大丈夫かな」「少し嫌がっていないかな」と、まず猫の気持ちを確かめようとするのが特徴です。

猫が逃げたり、体をそらしたりしたときに無理に追わず、すっと距離を取れる人は、猫にとって安心できる存在になりやすいです。

2.猫が安心できる環境を作れているか

猫が落ち着いて過ごせる環境を整えられるかどうかも、大きなポイントです。騒がしすぎる音や急な動きを避け、隠れられる場所やゆっくり眠れる安全地帯を用意している人は、猫の気持ちをよく考えています。

さらに、掃除、食事、トイレ管理といった目立たないけれど大切なことをきちんと続けられる人は、猫の健康を守れる人です。派手な愛情表現より、こうした日々の積み重ねに本気度は表れます。

3.猫のストレスを増やさない接し方をしているか

猫を本当に大切にしている人は、自分がしたい接し方より、猫が嫌がらない接し方を優先します。たとえば、香水やアロマ、柑橘系の強い香りなど、猫に負担になりやすい刺激を避けることがあげられます。

また、無理な抱っこや長すぎるスキンシップを控え、「今日は触られたくなさそうだな」と感じたらそれ以上踏み込まない判断もできます。「自分が満足したい」ではなく、「猫が心地よいかどうか」を基準にできる人は、やはり猫愛が深いといえるでしょう。

4.猫のサインに気づいて行動につなげられるか

猫のちょっとした変化に気づけるかどうかも、愛情の深さが表れやすい部分です。鳴き方の違い、食欲の変化、トイレ回数、元気の有無などを何となくでも把握している人は、猫をよく見ています。

そして異変に気づいたとき、「そのうち治るかな」と流さず、環境を見直したり、必要に応じて病院へ相談したりできる人は信頼されやすいです。ごはんや遊び、撫でる時間も、猫の反応を見ながら「ちょうどよく」調整できる人は、猫との付き合い方がとても上手です。

5.「猫が選ぶ人」になっているか

猫が自然に近づいていく人は、たいてい猫にとって安心できる接し方をしています。自分から膝に乗る、寄り添う、後をついてくる、スリスリする、ゆっくりまばたきを返す――こうした行動が見られるなら、猫のほうから「この人は大丈夫」と認めている可能性が高いです。

猫は無理に懐く動物ではないからこそ、猫側から距離を縮めてくるかどうかは大きなヒントになります。つまり、“猫に選ばれている人”は、それだけで猫を大切にしていることが伝わっているのかもしれません。

まとめ

猫を本当に愛している人は、猫の気持ちを読み取ろうとし、安心できる環境を整え、ストレスを増やさない距離感で接しています。さらに、小さな不調のサインにも気づいて行動に移せるため、結果として猫から信頼されやすくなります。

そして何より、そういう人は猫に無理をさせず、猫のほうから近づいてきてもらえることが多いものです。もしあなたが、猫のペースを大切にしながら接しているなら、その猫愛はきっと周りにも、そして猫自身にも伝わっているはずです。

(獣医師監修：葛野莉奈)