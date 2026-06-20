今週の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け、AI・半導体関連株が引き続き買われ、前週末比5230円高の7万1250円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は101社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、業績再増額の可能性とフィジカルAI関連の伏兵として投資マネー