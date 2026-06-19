きょう午前、山形市の病院で刃体の長さが６センチメートルを超える刃物６本を携帯したとして、４７歳の男が現行犯逮捕されました。 【画像】病院で刃物を...男を逮捕 銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、山形市鉄砲町に住む無職の男（４７）です。 警察によりますと、男はきょう午前１１時２８分ごろ、山形市南四番町の病院の待合室内で、正当な理由がないのに、刃体の長さが６センチメートルを超える刃物６本を携