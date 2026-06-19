ハーマンインターナショナルは、6月19日に開幕した「OTOTEN 2026」において、新世代スマート充電ケースと進化したノイズキャンセリング「True Adaptive ANC 2.0」を採用した完全ワイヤレスイヤフォン「Live Buds 4」と「Live Beam 4」を発表した。どちらも6月25日発売で、価格はオープン。直販価格はLive Buds 4が27,500円、Live Beam 4は26,400円。 「Live Buds 4」のカラーバリエӦ