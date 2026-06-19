明日20日(土)以降の関東は、今日19日(金)までの暑さとは一転して、気温が下がりそうです。特に朝は20℃を下回る所もあり、長袖が必要になるでしょう。気温差で体調を崩さないようお気を付けください。今日19日(金)の暑さとは一転土日は梅雨らしい天気と気温に今日19日(金)は午後3時までの最高気温が、東京都心で30.3℃、さいたまで31.3℃と、所々で30℃以上の真夏日となり、各地で真夏のような暑さになりました。ただ、真夏の暑