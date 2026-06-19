『スーパーマーケット宇宙』(益田ミリ/KADOKAWA)【漫画】自動ドアの向こうへ--『スーパーマーケット宇宙』を試し読み宇宙に飛び立つロケットのように、自分専用のカートでスーパーマーケットを進んでいく。野菜、鮮魚、お惣菜、冷凍食品、台所用品に歯ブラシ……棚にはさまざまな惑星が輝いている。今日はどの星に着陸しよう？イラストレーターの益田ミリさんが雑誌「ダ・ヴィンチ」で7年にわたり連載した『スーパーマーケット宇宙