俳優の永野芽郁（26）が17日、Instagramのストーリーズを更新。ロケ現場でのほほえましいオフショット動画を公開した 。【映像】永野芽郁 ロケ現場でのほほえましい一幕これまでにも、引き締まったウエストが際立つコーディネートや、金髪イメチェンショットなど、様々な姿をInstagramで見せている永野 。また、マネージャーが更新しているInstagramで自身のグッズを着用した姿を披露すると、「悶絶級ショット！」「天真爛漫