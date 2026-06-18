PCAは球団史上初となる「リバースサイクル」を達成米スポーツ専門メディアが、カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手を大絶賛している。動画に出演した野球愛好家のエリカ・ジョーンズ氏が、「現在、野球界で最も価値のある選手」として紹介。ドジャースの大谷翔平投手らを凌ぐ存在だと称賛した。規格外のパフォーマンスに熱視線が注がれている。「現在、野球界で最も価値のある選手は、ショウヘイ・オオタニでも、ボ