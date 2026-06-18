『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。今回は、マッシモ・デルボが冬の間、運転できていなかった1985年メルセデス・ベンツ240TDを再始動させた様子をお届けする。【画像】愛犬のゴールデンレトリバー、ダギーもお気に入りのメルセデス・ベンツ240TD（写真2点）今年の冬はいつもより長いと感じていたせいか、2月頃には私は”クラシックカー運転欠乏症候群”に陥りかけていた。もちろん仕事柄、素晴らしいクラシックカーを運転する