MS-TAMANEGI ヤマハは、同社が開発したスピーカー振動板の素材技術が、北日本音響が2026年7月に発売予定のスピーカーユニット「MS-TAMANEGI(エムエス・タマネギ)」に採用されたと発表した。このユニットの販売については、北日本音響のサイト「MotherAudio」でアナウンスされる予定。 バスレフ用に最適という9cmフルレンジスピーカーユニットで、軽量・高剛性を実現したコーン構