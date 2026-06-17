国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)のレッドカーペットが13日、東京・青海のTOYOTA ARENA TOKYOで開催され、3人組バンドのMrs. GREEN APPLEやKing & Prince、M!LKらアーティストが登場した。Mrs. GREEN APPLE○ミセス・ケンティー・キンプリら豪華アーティストが続々登場!「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。アーティスト