「諦めずに、これからも……」シンガーソングライター・藤井 風(Fujii Kaze)が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で最優秀アルバム賞を受賞。今後の意気込みを語った。藤井 風○藤井 風、『Prema』で「MAJ 2026」最優秀アルバム賞受賞「神様に感謝」アルバム『Prema』で同賞を受賞した藤井は、「このアルバムに関わってくれたすべてのみなさまの中にいる神様に感謝。そして、このア