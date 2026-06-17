カンタス航空は、シドニー〜ロンドン線の直行便を2027年に開設すると発表した。超長距離仕様のエアバスA350-1000ULR型機初号機のお披露目に合わせ、発表した。2万リットルの追加燃料タンクを搭載し、最大22時間、16,000キロ以上の飛行ができる。客室は4クラス238席を備える。12機を導入する見通し。「プロジェクト・サンライズ」として直行便の開設を発表していた。シドニーとロンドンを結ぶ「カンガルールート」は、1947年に開設