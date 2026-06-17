県は5月から6月にかけて県内の県立学校で生徒1人分の氏名や性別などが書かれた健康診断書を紛失したと発表しました。健康診断書の紛失の発表は6月すでに2回目です。県によりますと5月14日、県立学校の教諭が担当の職員から生徒約40人分の氏名や性別、健康診断の記録などが書かれた健康診断書を受け取り内容を確認しました。そして、その2週間後に担当の職員に再度、提出。しかし、6月11日に担当の職員が確認の作業を行ったとこ