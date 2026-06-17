6月9日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年86）。16日、東京・品川区にある桐ヶ谷斎場で執り行われた通夜には多くの弔問客が訪れたのだが、その場に現れた“招かれざる人物”が再び物議を醸している。通夜には福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長（86）や明石家さんま（70）など多くの著名人が参列。そんななか、現れたのがEXILE・ATSUSHI（46）のものまねで知られる芸人のRYOだった。RYOといえば、昨年9月9日に営ま