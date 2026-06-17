6月9日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年86）。16日、東京・品川区にある桐ヶ谷斎場で執り行われた通夜には多くの弔問客が訪れたのだが、その場に現れた“招かれざる人物”が再び物議を醸している。

通夜には福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長（86）や明石家さんま（70）など多くの著名人が参列。そんななか、現れたのがEXILE・ATSUSHI（46）のものまねで知られる芸人のRYOだった。

RYOといえば、昨年9月9日に営まれた、昭和を代表するスター歌手・橋幸夫さん（享年82）の通夜に、ATSUSHI風のオールバックにサングラスという風貌で参列し、物議を醸した。

当時、葬儀場では「これからATSUSHIさんが来られます」とのアナウンスが流れたこともあり、参列者の間では本人が来たとの誤解が広がる事態に。取材に応じたRYOは「ものまね芸人です」と明かしたうえで、橋さんとの関係について「お会いしたことはあるんですけど、お付き合いはないです」と説明した。

さらに、自身のXには通夜参列時の写真や動画も投稿。SNS上では《売名行為だ》《不謹慎すぎるだろ》といった批判が相次ぎ、大きな“炎上”騒動へと発展した。

翌10日には、ATSUSHI本人がEXILE公式動画配信サービスの有料配信でこの件に言及。「故人を弔うのに自分の格好をする必要は全くない」「正直ナメてるなと思いました」などと苦言を呈していた。

後日、RYOは自身のXで《勘違いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした》と謝罪。しかし騒動はそれで終わらなかった。

「その後、RYOさんが態度を急変させてまさかの“逆ギレ”。9月13日にXで《ATSUSHIさんがファン向けの配信にて僕のことを『舐めてると』言った様ですが そんな言葉を公の場で言うのはやめて下さい マスコミやメディアの話を全て鵜呑みにしていませんか？》と、逆恨みとも取れる発言をポストしたのです。

さらに15日には、有吉弘行さん（52）がRYOさんの行為を批判したニュースを引用する形で、《有吉さんに関係ありますか？》と投稿。その後、TAKAHIROさん（41）が自身のXで《風上にも置けないやつっていますよね》と投稿したことにも反応し、《この件に関して僕の事を言っているとの推測があるので…まさか違いますよね？》と絡み始めたのです」（スポーツ誌記者）

そして今回、玉緒さんの通夜にも参列したRYO。斎場を訪れていた玉緒さんのファンによると、「今回の通夜でもEXILEのATSUSHIさんに寄せた出で立ちでした。RYOさんは関係者から、マスコミの前は通らないようにと注意されていたそうです。お通夜に参列され、30分ほどで退席されました」とのことだ。

この件を報じたネットニュースのコメント欄には、

《ATSUSHIさん本人が通夜や葬儀に参列するなら、サングラスをかけないと思う。ATSUSHIさん、橋幸夫さん、中村玉緒さんに対し、失礼なことをしていることを自覚していないのでは？》

《チラッと挨拶したくらいの関係性で、お通夜に仮装で出かけるってどういう図々しい人なんですかね》

《不謹慎だし、100歩譲って結婚式ならまだしも、人様が亡くなっている通夜ですよ？》

といった厳しい声が相次いでいる。

橋幸夫さんの通夜参列をめぐる騒動から約9カ月。謝罪後も再び同様の行動を取ったことで、RYOに向けられる厳しい視線は当面続きそうだ――。