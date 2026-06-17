大分県の別府湾を見下ろす風光明媚な棚田で17日、地元の子どもたちが泥の感触を楽しみながら田植えを体験しました。 【写真を見る】風光明媚な棚田で地元の子どもが田植え体験泥が怖くて泣く子も大分 この田植え体験は別府市内竃にある「堂面棚田を守る会」が子どもたちに食の大切さを学び思い出を作ってもらおうと開催しました。 棚田には地元の幼稚園や保育園の園児、小学生らおよそ170人が集まりました。子どもたちは田